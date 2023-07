Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Am Martinsgraben, Sonntag, 09.07.2023, 14.50 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Am Sonntag um 14.50 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim einen Pkw Daihatsu, welcher die Straße "Am Martinsgraben" in Northeim befuhr.

Bei der Kontrolle händigte der 33-jährige Fahrzeugführer aus Northeim seinen Personalausweis und die Fahrzeugpapiere aus. Anschließend gab er vor, dass er seinen Führerschein noch suchen müsste.

Nach kurzer Suche gab er zu, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitze und nur gefahren sei, weil der eigentliche Fahrer für den Ausflug abgesagt habe.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell