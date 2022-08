POL-MG: 12-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 6. August, 20.30 Uhr, und Sonntag, 7. August, 14 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft auf der Hindenburgstraße eingebrochen. Erst hebelten sie an der Eingangstür, bis sie sie gewaltsam aufschieben konnten. Im Inneren des Geschäftes machten sie sich dann ebenso mit Gewaltanwendung an einem Schrank und der Kasse zu schaffen. Anschließend ...

mehr