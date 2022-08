POL-MG: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Mönchengladbach (ots) - Zu drei Einbrüchen kam es am Wochenende im Stadtgebiet. 1. Zunächst hebelten bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Geschädigten am Samstag, 06.08.2022 die verschlossene Wohnungstür im 2. OG eines Hauses auf der Pongser Straße auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen die Wohnung unerkannt. Zur Tatbeute kann noch nichts gesagt werden. 2. In Anwesenheit des Geschädigten verschafften sich Unbekannte am Samstag, ...

