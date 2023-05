Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsdurchsuchungen: Betäubungsmittel und Schreckschusswaffe sichergestellt

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm hat am frühen Mittwochmorgen, 10. Mai, auf der Marienburgerstraße und auf der Sedanstraße zwei Wohnungen durchsucht und dabei eine Schreckschusswaffe sowie Betäubungsmittel sichergestellt.

Gegen einen 25-Jährigen und einen 34-Jährigen lagen Hinweise wegen Illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz vor.

Mit vom Amtsgericht Hamm genehmigten Durchsuchungsbeschlüssen rückten die Polizisten daraufhin bei den beiden Männern an.

In einer Wohnung an der Marienburgerstraße trafen die Einsatzkräfte auf den 25-Jährigen. Die Beamten stellten dort eine Schreckschusswaffe sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher. Der Hammer wurde festgenommen.

Der zweite Tatverdächtige, ein 34-Jähriger, hielt sich zusammen mit einem weiteren Mann im Alter von 27 Jahren in einer Wohnung an der Sedanstraße auf. Bei beiden Männern wurde Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden und sichergestellt.

Ein Sondereinsatzkommando unterstützte Einsatzkräfte der Polizei Hamm, es wurde niemand verletzt.

Der 27-Jährige wurde vor Ort entlassen. Der 25-Jährige wurde festgenommen, für ihn und den 34-Jährigen ging es zur Vernehmung mit zur Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.

Den 25-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Illegalen Handels mit Betäubungsmittel, Besitzes von Betäubungsmittel und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Gegen den 34-Jährigen und den 27-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Besitzes von Betäubungsmittel gefertigt. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell