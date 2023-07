Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sandsteinpfosten umgefahren und Unfallort verlassen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Samstag, 08.07.2023 wurde der Polizei von einem Anwohner am Stiftplatz eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer muss aus Richtung Auf dem Steinwege in Richtung Stiftplatz gefahren sein. Aufgrund der durch eine Baustelle eingerichteten Sperrung muss der Fahrer versucht haben, sein Fahrzeug zu wenden. Hierbei stieß er gegen einen Sandsteinpfosten in der dortigen Grundstückseinfahrt. Der Pfosten brach in mehrere Teile. Der Verursacher, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfallzeitpunkt liegt zwischen 09.00 und 10.30 Uhr. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck, Tel.: 05561-3131-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell