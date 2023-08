Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Stirpe: Zeugen nach Einbruch in Rohbau gesucht

Bohmte (ots)

In der Zeit von Samstagabend (23:00 Uhr) bis Montagmorgen (10:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Neubau in der Oelinger Heide. Die Täter entwendeten aus den Räumlichkeiten Baumaterialien und diverse Sanitär- und Heizungsinstallationen. Es entstand dadurch ein fünfstelliger Sachschaden. Von einem Nachbargrundstück wurde außerdem eine Sackkarre gestohlen, welche in einer noch im Rohbau befindlichen Garage stand. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bohmte unter 05471/9710.

