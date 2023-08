Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Osnabrück: Öffentlichkeitsfahndung nach Vergewaltigung beendet - Polizei nimmt Täter fest

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden des 03.03.23 an der Ecke Narupstraße/Pferdestraße zu einem gewaltsamen Angriff auf eine 27-jährige Osnabrückerin. Die junge Frau wurde dabei von einem männlichen Täter mehrfach geschlagen und anschließend vergewaltigt und ausgeraubt. Die 27-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Link zur ursprünglichen Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5455398. Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes aufgrund eines Raubdeliktes am 06.08.2023 wurden Beamte der Polizei Osnabrück nun auf eine männliche Person aufmerksam. Im Zuge der Ermittlungen konnte eine Verbindung zu der Tat vom 03. März hergestellt werden. Der Tatverdacht richtet sich demnach gegen einen 17-jährigen (zur Tatzeit 16 Jahre alt) moldawischen Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde durch das Amtsgericht Osnabrück ein Haftbefehl gegen den 17-Jährigen erlassen. Der junge Mann wurde daraufhin festgenommen und am 11.08.23 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der 17-Jährige wurde anschließend in die Jugendanstalt Hameln gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos des 17-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell