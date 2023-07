Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mit falschen Kennzeichen mit dem Auto unterwegs (15.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr hat die Polizei einen Autofahrer auf der Straße "An der Steig" kontrolliert. Am Mercedes Benz E 320 eines 39-Jährigen fielen die angebrachten Kennzeichenschilder auf, da diese nicht für dieses Auto zugeteilt waren. Der Fahrer hatte die Kennzeichen von seinem anderen Auto abgenommen und für eine kurze Besorgungsfahrt an dem nicht zugelassenen Mercedes angebracht. Sein anderes Auto stand in einer Werkstatt, weshalb er dieses nicht benutzen konnte. Der Mann musste den Mercedes abstellen und muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell