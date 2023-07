Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in ein Einkaufszentrum (15.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, einen Einbruch in ein Einkaufszentrum in der Kronenstraße versucht. Der Unbekannte versuchte, durch eine Wand im Bereich der Warenanlieferung durchzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Er verursachte allerdings einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

