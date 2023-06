Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Erneut GPS-Empfänger von Traktoren geklaut + BMW aufgebrochen + Mülltonnenbrände + Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall +

Gießen (ots)

Grünberg: Erneut GPS-Empfänger von Traktoren geklaut

Gleich zweimal schlugen Diebe kürzlich in Grünberg zu. Im Zeitraum von Donnerstagabend (22.06.2023) bis Freitagmorgen (23.06.2023) brachen sie eine Halle in der Stangenroder Hügelstraße auf. Aus dieser entwendeten sie einen am Traktor angebrachten GPS-Empfänger. Der Wert des Empfängers beträgt ca. 3.000 Euro. Von einem Hofgelände Am Wildgarten stahlen Unbekannte im Tatzeitraum von 19.06.2023 - 27.06.2023 ebenfalls einen GPS-Empfänger von einem Traktor. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Im Juni kam es zu mindestens drei weiteren, ähnlich gelagerten Fällen im Landkreis Gießen. Ob die Taten zusammenhängen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei rät Besitzern von Landmaschinen in diesem Zusammenhang: Achten Sie besonders auf ihre abgestellten Maschinen. Wenn möglich, sollten diese in verschlossenen Hallen untergestellt werden. Die Hallen sollten entsprechend gegen Einbrüche gesichert sein. Licht, gegebenenfalls mit Bewegungsmeldern und Kameras kombiniert, kann Diebe abschrecken. Notieren Sie sich genaue Bezeichnungen und Individualnummern technischer Geräte und erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Diebstahls werden sollten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei. Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Kontaktdaten auf der Internetseite unter: https://k.polizei.hessen.de/747024506) stehen als Ansprechpartner mit Tipps rund um Diebstahls- und Einbruchsprävention gerne zur Verfügung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Grünberg unter 06401 91430 zu wenden.

+

Gießen: BMW aufgebrochen

Die Seitenscheibe eines geparkten BMW brach ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Dienstagabend (27.06.2023) und Mittwochmorgen (28.06.2023) auf. Der schwarze X5 stand auf einem Parkplatz in der Siegmund-Heichelheim-Straße. Der Dieb erbeutete aus dem Fahrzeuginneren Spielsachen, Bargeld und eine Drohne. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006 3555 entgegen.

+

Gießen: Mülltonnenbrände

Zwei Mülltonnen brannten in kurzem zeitlichen Abstand am Samstagmittag (24.06.2023). Gegen 12.50 Uhr bemerkten Anwohner einen brennenden Müllgroßbehälter in der Marshallstraße. Die Anwohner konnten den Brand selbst löschen. Um 13.20 Uhr brannte eine weitere Großmülltonne in der Monroestraße. Die Ermittler schließen derzeit einen Zusammenhang und vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter 0641 7006 6555.

+

Reiskirchen: Schwer verletzter Radler nach Unfall

Am Dienstag (27.06.2023) kam es in der Bersröder Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rennradfahrer. Gegen 15.30 Uhr kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 69-jährige Radfahrer aus Grünberg schwere Verletzungen erlitt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 65-jährige Autofahrer aus Reiskirchen blieb unverletzt. Der genaue Ablauf des Unfalls ist bislang nicht geklärt. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06401 91430 an die Polizeistation Grünberg zu wenden.

+

Lich: Leichtverletzte nach Unfall zwischen Pedelec und Fußgänger

Am Dienstagmittag (27.06.2023) befuhr eine 56-Jährige Licherin mit ihrem Pedelec einen parallel zur Römerstraße entlanglaufenden Wirtschaftsweg in Eberstadt. Eine 24-jährige Frau aus Lich war im selben Bereich zu Fuß unterwegs und übersah nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar die herannahende Radlerin. Es kam zur Kollision, bei der beide Frauen leichte Verletzungen erlitten. Zur Abklärung kamen sie in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401 91430.

+

Gießen: Unfallflucht auf Uniparkplatz

Ein Autofahrer parkte seinen schwarzen Kia Ceed im Zeitraum von Samstagabend (24.06.2023) bis Montagmorgen (26.06.2023) auf einem Parkplatz nahe der Universitätsbibliothek in der Otto-Behagel-Straße. In diesem Zeitraum verursachte ein Unbekannter einen Schaden von ca. 1.500 Euro am hinteren Bereich des Kias und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006 3555 zu wenden.

+

Gießen: Skoda beschädigt

2.000 Euro Sachschaden an ihrem Auto hat eine Frau aus Langgöns zu beklagen. Sie parkte ihren blauen Roomster gegen 16.10 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe eines Kindergartens in der Anne-Frank-Straße. Als sie um 16.50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen frischen Schaden an der Fahrzeugfront. Der unbekannte Verursacher entfernte sich zuvor, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006 3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell