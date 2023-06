Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Frau geschlagen + Giftköder ausgelegt + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Frau geschlagen

Bereits am Montag (19.06.2023) kam es den Angaben einer Frau zufolge zu einer Körperverletzung im Riegelpfad. Die Frau befand sich gegen 17 Uhr im Bereich einer Unterführung, als sie einen ihr unbekannten Mann bemerkte. Der Mann schlug ihr ihren Angaben zufolge grundlos und plötzlich von hinten auf den Kopf. Anschließend entfernte er sich in Richtung Aulweg. Die Frau beschrieb den Mann als 50 - 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank. Er hatte dunklere Haut, kurze, lockige Haare und einen kurzen Bart um den Mund. Er trug eine dunkle Jeans und dunkle Schuhe sowie eine schwarz-weiß karierte Jacke mit größerem Muster. Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006 3555.

Wettenberg: Verdacht auf Giftköder - Hinweise erbeten

Am Sonntagmittag (25.06.2023) bemerkte ein Zeuge auf einem Spielplatz im Wißmarer Rosenweg eine ausgelegte Wurst sowie weißes Pulver und verständigte daraufhin die Polizei. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein Unbekannter mit Ködern Tiere vergiften wollte. Nach bisherigem Kenntnisstand kam kein Tier zu Schaden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht

600 Euro Schaden an seinem Fahrzeug hat ein Autofahrer im Altenfeldsweg zu beklagen. Er parkte seinen blauen Golf von Sonntag (18.06.2023) bis Freitag (23.06.2023) in Höhe eines Sportplatzes. Ein Unbekannter streifte das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006 3555.

Heuchelheim: Spiegel abgefahren

Den linken Außenspiegel eines geparkten Polos beschädigte ein Unbekannter in der Gießener Straße. Der VW parkte am Freitag (23.06.2023) zwischen 19 Uhr - 19.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 40. Nach dem Unfall entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006 3555.

Grünberg: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Beim Ausparken touchierte laut Angaben der Zeugen ein dunkler Opel einen schwarzen VW Touran. Der Unfall trug sich am Freitag (23.06.2023) gegen 10.10 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Gießener Straße zu. Im Anschluss an den Unfall habe sich der unbekannte Unfallverursacher entfernt, ohne sich um den Schaden, der auf 1.200 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Die Polizeistation Grünberg bittet Zeugen sich unter 06401 91430 zu melden.

Gießen: Auto auf Parkplatz angefahren

Ein Autofahrer aus Gießen parkte seine silberne Mercedes B-Klasse auf dem Parkplatz des "Herculescenters" in der Marburger Straße. Als er am Donnerstag (22.06.2023) gegen 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden am Heck des Fahrzeugs fest. Ein Unbekannter verursachte den Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz des "Action"-Marktes in der Marburger Straße parkte ein Autofahrer seinen schwarzen Opel am Samstag (24.06.2023) zwischen 12 Uhr -12.30 Uhr. Ein Unbekannter beschädigte die rechte Seite des geparkten Autos und entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006 3755.

Pohlheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am Montagmittag (26.06.2023) zwischen 11.05 Uhr und 12.05 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Auto. Der weiße Mazda parkte in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg. Vermutlich beim Vorbeifahren oder Parken verursachte der Unbekannte einen Sachschaden an dem Mazda in Höhe von ca. 3.000 Euro. Er kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006 3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

