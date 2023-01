POL-NK: Einbruch in Jugendheim Wemmetsweiler

Spiesen-Elversberg (ots) - / Am Freitagnachmittag eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in der Pastor-Kollmann-Straße in Spiesen-Elversberg. Eine 39 jährige Frau attackierte ihre 59 Jahre alte Nachbarin mit einer Schneeschaufel und fügte ihr dadurch Schnitt- und Platzwunden am Kopf zu. Der Ehemann der Verletzten erlitt bei dem Gerangel ebenfalls eine Schnittwunde am Arm. Vorausgegangen war ein Disput wegen ...

