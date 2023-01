Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Blutiger Nachbarschaftsstreit

Spiesen-Elversberg (ots)

/ Am Freitagnachmittag eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in der Pastor-Kollmann-Straße in Spiesen-Elversberg. Eine 39 jährige Frau attackierte ihre 59 Jahre alte Nachbarin mit einer Schneeschaufel und fügte ihr dadurch Schnitt- und Platzwunden am Kopf zu. Der Ehemann der Verletzten erlitt bei dem Gerangel ebenfalls eine Schnittwunde am Arm. Vorausgegangen war ein Disput wegen Schneeräumarbeiten. Bei der Auseinandersetzung wurde auch die Angreiferin leicht verletzt sowie zuvor beleidigt.

