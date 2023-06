Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unbekannter flieht vor Polizei - Verhalten wirf Fragen auf + Fahrradfahrer fährt betrunken zur Polizeiwache + Pkw überschlägt sich auf Landstraße + Schläge nach Verkehrsunfall

Gießen: Unbekannter flieht vor Polizei - Verhalten wirf Fragen auf

Am Freitagabend (23.06.2023), gegen 20.35 Uhr, sprach ein unbekannter Mann im Bereich Burggraben eine dort eingesetzte Polizeistreife an. Dabei griff er auffällig in seinen langen Mantel. Daraufhin angesprochen ließ er einen Stein und Glasscherben auf den Boden fallen und rannte davon. Der verwirrt wirkende Mann, bei dem es sich um einen Obdachlosen gehandelt haben könnte, wird als ungepflegt, mit längerer, blonder, leicht gelockter "Rasta"-Frisur beschrieben. Er trug einen langen grünen Mantel und hatte einen Bart. Der Unbekannte war ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180-185 m groß und schlank und ist vermutlich Deutscher. Hinweise erbittet die die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006 3755.

Gießen: Leichtverletzter nach Streit mit Messer

In einer Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße eskalierte am Sonntagmittag (25.06.2023) ein Streit unter zwei Männern. Ein Asylbewerber aus Marokko stritt sich dabei mit einem männlichen Mitbewohner aus Algerien. Dabei verletzte der Marokkaner seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser leicht an der Lippe. Eine Streife nahm den Mann fest und brachte ihn auf die Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.

Gießen: Diebstahl von Baumaschine

Unbekannte brachen im Zeitraum von Freitagmorgen (23.06.2023) bis Sonntagmorgen (25.06.2023) eine Eisenkette in der Nähe eines Rohbaus auf. So stahlen sie eine durch die Kette gesicherte Markiermaschine vom Gelände in der Straße Stolzenmorgen. Der Wert der Maschine beträgt ca. 19.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006 3755.

Gießen: Handydiebstahl im Stadtbus

Im Gedrängte stahl ein Unbekannter am Samstag (24.06.20233) gegen 18.30 Uhr das Handy einer Frau in der Buslinie 1 zwischen Sophie-Scholl-Schule und der Innenstadt. Der Unbekannte entnahm das Handy aus der Umhängetasche der Frau, die den Diebstahl erst kurze Zeit später bemerkte. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006 3755 entgegen.

Lollar: "Z" an Bushaltestelle gesprüht

Am Freitag (23.06.2023) stellten Bedienstete des Lollarer Ordnungsamts eine Schmiererei an dem Wartehäuschen einer Bushaltestelle fest. Unbekannte besprühten die Wand des Häuschens in Höhe der Hauptstraße 19 mit einem gelb-orangen "Z". Wann es zur Tat kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Billigen von Straftaten und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter 0641 7006 3755 an die Polizeistation Gießen Nord zu wenden.

Gießen: Unter Drogeneinfluss gefahren

In der Rodheimer Straße kontrollierten Polizeibeamte am Samstagabend (24.06.2023) einen Mann auf seinem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des Rollerfahrers. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf THC. Die Beamten nahmen den Mann zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache und leiteten zudem ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Gießen: Fahrradfahrer fährt betrunken zur Polizeiwache

In der Nacht zu Sonntag (25.06.2023) begab sich ein 51-jähriger Mann aus freien Stücken zur Polizeistation Gießen Nord. Den Kollegen vor Ort schilderte er seinen Unmut über eine Haftstrafe, die er demnächst antreten müsse. Dabei gehe es um seine wiederholte Trunkenheit im Straßenverkehr.

Da der Mann aus dem Landkreis Gießen deutlich nach Alkohol roch und zudem mit dem Fahrrad vorgefahren war, unterzogen die Beamten den Mann einer Kontrolle. Dabei zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest den Wert von 1,90 Promille an. Nach einer Blutentnahme durfte der Mann seinen Heimweg zu Fuß antreten. Ferner erwartet ihn nun ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pohlheim/L3133: Pkw überschlägt sich auf Landstraße

Glück im Unglück hatte ein 18-Jähriger aus Fernwald bei einem Unfall auf der Landstraße 3133. Der Mann überholte nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Holzheim und Dorf-Güll ein Fahrzeug und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Sein VW überschlug sich im Anschluss mehrfach und blieb schließlich liegen. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt. Die beschädigte Fahrbahn musste zudem gereinigt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro.

Lich: Schläge nach Verkehrsunfall

In der Braugasse kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag (24.06.2023) gegen 11.30 Uhr. Durch den Unfall bedingt stürzte der Radfahrer und stieß zudem gegen ein geparktes Fahrzeug. Nach Schilderung von Zeugen schlug der Radfahrer noch vor Ort auf den Autofahrer ein. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401 91430.

