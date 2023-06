Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: A 5/A 485: Autobahnpolizei führt Kontrollen durch - teils erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen

Gießen (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen führten am Donnerstag (22.06.2023) stationäre Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten auf den Autobahnen 480 und A 5 durch. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr wurden dabei insgesamt 4785 Fahrzeuge gemessen. 779 der Fahrzeuge fuhren dabei zu schnell. Auf 67 der ertappten Verkehrsteilnehmer kommt ein Fahrverbot zu. Die Schutzleute erhoben im Rahmen der Aktion noch vor Ort Sicherheitsleistungen in Gesamthöhe von 7.254 Euro. Darüber hinaus leiteten sie weitere Verwarn- und Bußgeldverfahren ein.

"Spitzenreiter" der Geschwindigkeitsüberschreitungen war in einem Baustellenbereich bei erlaubten 80 km/h ein Fahrer, der mit gemessenen 162 km/h durch den Bereich raste. Zwei weitere Verkehrssünder befuhren mit 160 km/h und 159 km/h dieselbe Stelle. Alle drei Fahrer erwartet neben einem hohen Bußgeld ein Fahrverbot.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell