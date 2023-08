Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeuge gesucht nach Unfall auf Bremer Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad gegen 08:55 Uhr die Bremer Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Einmündungsbereichs am Kurzen Weg wendete zeitgleich der 69-jähriger Fahrer eines VW, welcher die Bremer Straße zuvor in Richtung stadteinwärts befuhr. In der Annahme des Rollerfahrers, dass er vom Autofahrer übersehen wird, wich dieser aus und stürzte folglich bei regennasser Fahrbahn zu Boden. Der 57-jährige Osnabrücker verletzte sich dabei leicht. Am Roller entstand Sachschaden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass kurz nach dem Geschehen ein anderer Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle anhielt. Dieser war jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet darum, dass sich der Zeuge oder auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, unter 0541/327-2515 melden.

