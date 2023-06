Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht über Garagendach nach versuchtem Diebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei sucht nach einem Dieb, der am Freitagmorgen, 16. Juni, in einem Transporter an der Werler Straße zwischen Stiftstraße und Luisenstraße auf frischer Tat ertappt wurde.

Gegen 10.15 Uhr entdeckte der 46-jährige Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts den Unbekannten im Innenraum seines Lieferwagens auf einer Hofeinfahrt. Der Verdächtige war gerade dabei, eine im Wagen deponierte Tasche nach möglicher Beute zu durchwühlen.

Der 46-Jährige schrie den Dieb an, der daraufhin die Tasche fallen ließ und die Flucht ohne Beute in Richtung Werler Straße ergriff. Hier stellte sich ihm ein weiterer Zeuge in den Weg, so dass er zurück in den Innenhof rannte und über einen Mauervorsprung eine Garagenwand hochkletterte.

Der Ladenbesitzer und der Zeuge bekamen die Beine des Kletterers noch zu fassen und hielten ihn fest. Daraufhin nahm der Flüchtige ein Messer aus seiner Bauchtasche und stach damit in Richtung Hand des 46-Jährigen, der sich dadurch leicht verletzte. Die beiden Männer ließen die Beine los und der Tatverdächtige konnte über das Garagendach fliehen.

Er wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hagere Statur, brauner Teint, trug ein rotes Base-Cap, ein weißes T-Shirt, eine um die Hüfte gebundene schwarze Trainingsjacke, eine rote Hose und weiße Schuhe.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu dem Tatverdächtigen unter Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell