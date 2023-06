Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Durch das Beschädigen einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Winkhausstraße gelangten Einbrecher am Sonntag, 18. Juni, zwischen 12 Uhr und 17 Uhr, in eine Wohnung.

Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinwei-se.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell