POL-OS: Osnabrück: Keine Verletzten nach Kellerbrand an der Möserstraße

Osnabrück (ots)

Gegen 05:00 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmorgen an die Möserstraße gerufen. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Anwesende Hausbewohner wurden auf den Brand aufmerksam. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude selbstständig oder mithilfe der Feuerwehr verlassen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden im Keller (genaue Schadenshöhe bislang unbekannt). Die Wohnungen blieben jedoch unbeschadet, sodass alle Bewohner nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

