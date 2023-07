Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugen nach Hausfriedensbruch gesucht

Zetel (ots)

Am 16.07.23, kam es gegen 20:45 Uhr zu einem mutmaßlichen Hausfriedensbruch in der Oldenburger Straße in Zetel.

Eine Passantin stellte bei einem Spaziergang mit ihren Kindern ein Fahrrad fest, welches an der Laderampe des ehemaligen Gebäudes eines Supermarktes lag. Als man sich zu dem Fahrrad begeben hatte, öffnete eine männliche, jugendliche Person plötzlich die Stahltür an der Laderampe in das Gebäude und trat heraus. Beim Erblicken der Passantin rannte der Jugendliche zu dem Fahrrad, stieg auf dieses auf und schloss sich einer Gruppe anderer Jugendlicher an, welche sich anschließend in Richtung des Spielplatzes an der Hasenweide entfernten. Bürgerinnen und Bürger, die etwaige Hinweise auf das Fahrrad und den dazugehörigen Personen machen können, werden gebeten sich unter 04453/989590 bei der Polizei Zetel zu melden.

