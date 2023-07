Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fluchtversucht endet in Strafanzeige

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.07.2023 fiel dem Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven gegen 06:30 Uhr ein 27-jähriger in einem VW-Transporter in der Bunsenstraße in Wilhelmshaven auf.

Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen bemerkte, bog dieser unvermittelt in die Liebigstraße ab. Die beiden Polizisten konnten aufschließen und forderten den Flüchtenden mittels Anhaltesignal auf anzuhalten. Dieses nahm er zum Anlass, seine Geschwindigkeit weiter zu erhöhen und auf ein Betriebsgelände abzubiegen. Dort stieg unmittelbar vor dem Streifenwagen aus, ging schnellen Schrittes in eine Werkshalle und lehnte sich dort an eine Theke. Nach Ansprache durch die Polizei reagierte der Wilhelmshavener gereizt und unkooperativ und gab lautstark an, sich bereits eine halbe Stunde hier zu befinden.

Nach Feststellung der Personalien stellte sich heraus, dass der flüchtende Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt, eine Weiterfahrt wurde ihm folgerichtig untersagt.

