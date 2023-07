POL-WHV: Pkw beschädigt - Kratzer auf der Motorhaube

Wilhelmshaven (ots) - Am 17.07.2023, in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:45 Uhr, beschädigt der Unfallverursacher, mutmaßlich beim Ausparken, einen in der Mozartstraße in Wilhelmshaven auf Höhe Hausnummer 7 ordnungsgemäß geparkten Pkw. An dem grauen Pkw der Marke Toyota entstand hierdurch eine starke Eindellung im hinteren, linken, Bereich. Die Polizei Wilhelmshaven ...

