POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung mit tödlich verletztem Fahrzeugführer im Wangerland

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.07.2023, gegen 13:52 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw die K86 aus Richtung Friedrich-Augustengroden kommend, in Richtung Friederikensiel im Wangerland. Auf gerade Strecke kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw auf einem angrenzenden, landwirtschaftlichen Feld und kam in Dachlage zum Stillstand. Das Fahrzeug geriet anschließend in Brand. Der Fahrzeugführer als einziger Fahrzeuginsasse verstarb am Unfallort.

Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige Angaben zum Fahrzeug oder dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

