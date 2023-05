POL-KA: (KA) Ettlingen - Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) - Ein Fußgänger erlitt am Mittwochvormittag schwere Verletzungen, als ihn ein Pkw an einem Fußgängerüberweg erfasste. Aktuellen Erkenntnissen zufolge überquerte der 73-Jährige gegen 10:35 Uhr die Rheinstraße im Bereich der Einmündung Daimlerstraße an einem Zebrastreifen. Eine in Richtung Innenstadt fahrende 85-jährige Seat-Fahrerin übersah ...

