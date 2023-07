Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Bandendiebstahl in Schortens - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.07.2023 kam es gegen 18:45 Uhr im Mühlenweg in Schortens zu einem schweren Bandendiebstahl.

Ein Beschuldigter begab sich an eine nicht besetzte Kasse im Verbrauchermarkt und öffnete dort mit einem eigentlich nur für Mitarbeiter verfügbaren Schlüssel das Rolltor zu den dahinter befindlichen Tabakwaren. Anschließend verstaute er diverse Tabakwaren im Gesamtwert von knapp 330 Euro in einem mitgeführten Rucksack und passierte ohne zu bezahlen den Kassenbereich. Der Täter ergriff nach Ansprache durch eine Kassiererin die Flucht und schob dabei noch einen Zeugen zur Seite, der sich diesem in den Weg stellte. Die Kassiererin stellte in diesem Zusammenhang noch drei mutmaßliche weitere Täter im Markt fest, die allesamt flüchten konnten. Das Diebesgut konnte durch einen Zeugen, der den Täter verfolgte, in einem Mülleimer gesichert werden.

Die drei Beschuldigten aus Georgien wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festgenommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere der männliche Kunde, der zur Seite geschoben wurde und dem Sicherer des Diebesgutes. Sie werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell