Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Schortens (ots)

In der Nacht vom 24.07., 23 Uhr, auf den 25.07.2023, 07:15 Uhr, ist es in der Oderstraße in Schortens zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täterschaft begab sich über eine überdachte Terrasse auf das Dach derselbigen und hebelten im Obergeschoss des Einfamilienhauses ein Fenster auf, gelangen in den Innenbereich des Hauses und durchsuchten dieses nach Diebesgut, während die 70-jährige Eigentümerin im Dachgeschoss schlief. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Anschließend verließ die unbekannte Täterschaft das Objekt durch die Hauseingangstür. Wer kann Hinweise geben? Diese bitte an die Polizei Schortens Tel:04461-984930 oder an das PK Jever Tel.: 04461-7449-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell