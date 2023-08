Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Mitternacht und 05:15 Uhr ereignete sich in der Nacht zu Freitag ein versuchter Einbruch in eine Tankstelle im Bereich Wellendorfer Straße / Vockenhof. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell