Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am 18.05.2023 kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Friesenheim. Der Unfallverursacher touchierte beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Durch unabhängige Zeugen konnte ein Teilkennzeichen abgelesen werden, sodass der Verursacher durch die Polizei in der Nähe des Tatortes festgestellt werden konnte. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert und es konnte Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wies außerdem korrespondierende Unfallschäden auf, weshalb der Beschuldigte im Anschluss zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht wurde. Die Fahrzeugschlüssel und der Fahrzeugschein wurden präventiv sichergestellt. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell