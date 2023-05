POL-PPRP: Einbruch und Verdacht der Brandstiftung in Realschule - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in dem Tatzeitraum vom 02.05. bis 16.05.2023 ein Motorrad zu entwendeten. Hierbei wurde das Zündschluss am Motorrad manipuliert. Das Vorhaben scheiterte jedoch. Das Motorrad der Marke Kawasaki war in der Krimhildstraße vor einem Anwesen abgestellt. Es entstand lediglich Sachschaden am Zündschloss. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

