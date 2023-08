Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Frau von Hund attackiert - Tierhalterin entfernte sich

Osnabrück (ots)

In der Kleingartenanlage hinter der Eissporthalle an der Vehrter Landstraße wurde am Freitag gegen 20:25 Uhr eine Frau von einem Hund gebissen und verletzt. Zuvor hatte die 53-Jährige beobachten können, wie der angeleinte Hund eine Katze attackierte. Als die Katze fortlief, sprang der Hund die 53-Jährige an und biss sie im Bereich des Kopfes. Die Hundehalterin habe sich daraufhin schnell entfernt, ohne Hilfe anzubieten oder sich nach der Verletzten zu erkundigen. Die 53-Jährige begab sich später zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Hundehalterin wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 30 Jahre alt - schlanke Statur - trug eine weiße Hose und eine weiße Bluse

Der Hund wird wie folgt beschrieben:

- relativ klein, 30-40 cm hoch - kurzes weißes Fell - im Gesicht etwas schwarzes Fell - platte Schnauze - mutmaßlich eine Art Bulldogge

Wer Hinweise zu dem Vorfall, dem Hund oder der Hundehalterin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell