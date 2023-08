Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Roller entwendet nach Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Berge (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte gegen 02:30 Uhr in die Garage eines Wohnhauses an der Hekeser Straße unweit zum Pollenweg ein. Die Täter entwendeten aus dieser ein Leichtkraftrad der Marke "Yamaha" und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Roller wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen 517VGK geführt. Wer Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

