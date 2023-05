Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Radfahrer von Lkw erfasst

Duisburg (ots)

Beim Zurücksetzen seines Lkws erfasste ein 34-Jähriger am Mittwoch (10. Mai, 16:40 Uhr) auf dem Rheinfeldsweg einen Fahrradfahrer. Der 76-Jährige war hinter dem Lkw unterwegs, als der Mann am Steuer plötzlich den Rückwärtsgang einlegte, um in eine Hofeinfahrt zu fahren. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu geben.

