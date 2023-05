Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich/Hochemmerich: Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Bankkarte - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zweimal waren Trickbetrüger am Dienstag (9. Mai) mit ihren Maschen "erfolgreich". Sie flüchteten mit Bargeld und Bankkarte als Beute. Die Fälle im Detail:

Gegen 10:50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Ehepaares nahe der Kreuzung Emmericher Straße/Westender Straße in Obermeiderich. Ein Mann behauptete, die Heizungen überprüfen zu müssen. Die 75-Jährigen ließen den Unbekannten herein und folgten seinen Anweisungen, Wasser laufen zu lassen und die Fenster zu öffnen. Als er sich verabschiedete, bemerkte die Frau, dass Bargeld und Bankkarte fehlten. Die Eheleute beschreiben den Betrüger wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, blauer Mundschutz, kurze, dunkle Haare, schwarze Kleidung.

Auf der Duisburger Straße in Hochemmerich schlug gegen 15 Uhr ebenfalls ein falscher Handwerker zu. Er erzählte einer 86-jährigen Frau, dass er Mitarbeiter eines Bauvereins wäre und einen Wasserschaden beheben müsse. Auch sie ließ den Mann in ihre Wohnung - und die Haustüre offen stehen. Als der Unbekannte weg war, fehlte Bargeld. Die Duisburgerin schätzt den Mann auf 25 bis 35 Jahre und 1,70 bis 1,80 Meter Größe. Er hatte dunkle, kurze Haare.

Wer hat die Trickbetrüger gesehen oder kann weitere Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell