Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg: Nach Schüssen im Bordell fahndet die Polizei jetzt mit Fotos eines Tatverdächtigen

Duisburg (ots)

Im Fall der Schüsse in einem Bordell an der Julius-Weber-Straße in der Nacht zum 2. Mai, bei denen ein 44-Jähriger am Oberschenkel verletzt wurde (wir berichteten), fahndet die Polizei jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Offensichtlich hat der aus Albanien stammende Mann mit seinem Handy Bilder von sich selbst gemacht und diese dann versendet. Die Aufnahmen sind im Fahndungsportal der Polizei eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/105393.

Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Wer weiß, wo diese Person sich in der Zeit vor der Tat aufgehalten hat oder heute aufhält? Wer kennt Kontaktpersonen des Gesuchten? Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5499096

