Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Wer kennt diese Männer? Kripo fahndet mit Bildern nach mutmaßlichen Einbrechern

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg bittet bei der Fahndung nach zwei mutmaßlichen Einbrechern die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Fall vom 12. März im Detail:

An dem damaligen Sonntagnachmittag (gegen 15:30 Uhr) hatte die aufmerksame Nachbarschaft rund um die Gärtnerstraße zwei mutmaßliche Einbrecher in die Flucht geschlagen. Laute Geräusche an einem Einfamilienhaus ließen Anwohner skeptisch werden. Ein 22-Jähriger ging nachschauen und sprach zwei Verdächtige an, die sich offensichtlich vor dem Haus am Fahrzeug des Nachbarn zu schaffen machten. Die beiden Männer nahmen sofort Reißaus. Der junge Duisburger rannte noch hinterher, brach allerdings die Verfolgung ab, als ihn die Männer zu Boden stießen und mit einem Messer bedrohten. Weitere Nachbarn hatten den Vorfall ebenfalls mitbekommen und festgestellt, dass die Terrassentür an dem Haus, vor dem die Verdächtigen aufflogen, aufgehebelt worden war. Sämtliche Schränke und Regale waren durchwühlt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5462080).

Die Kriminalpolizei hat jetzt Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Diese sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/105318

Der Mann mit der orangefarbenen Jacke hielt sich etwa drei Wochen vor der Tat in der Nähe auf, inspizierte möglicherweise die Häuser und war dabei von Anwohnern fotografiert worden. Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

