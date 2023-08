Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unbekannte bewerfen Fahrzeuge mit Gegenständen - Polizei sucht Zeugen

Fürstenau (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Opel gegen 21:15 Uhr die Parkstraße in Richtung Fürstenau. In Höhe der dortigen Skateranlage warfen Unbekannte plötzlich Gegenstände auf seinen PKW, wodurch die Windschutzscheibe des Fahrzeugs beschädigt wurde. Als wenig später ein 43-jähriger Mercedesfahrer ebenfalls an der Örtlichkeit vorbeifuhr, wurde auch dieser mit Gegenständen beworfen. Am Mercedes entstand dabei Sachschaden. Bei den Wurfgegenständen handelte es sich vermutlich um Steine und Äste. Die Täter kamen unerkannt davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

