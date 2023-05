POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Altenkirchen (ots) - Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei Altenkirchen in Zusammenhang mit dem Stadtfestes und der Kirmes in Altenkirchen nur wenige Einsätze. Am Freitag, 05.05.2023, gegen 18.30 Uhr, wurden zwei Personen in der Mühlengasse kontrolliert. Bei einem 19-jährigen Heranwachsenden konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Sein 17-jähriger Begleiter führte ...

