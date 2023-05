Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Wissen (ots)

Am Sonntag, 07.05.2023 gegen 15:40 Uhr kam es in Wissen im Bereich Nistertalstraße, Nähe Hahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht nach Verkehrsunfall mit Sachschaden (Beschädigung Außenspiegel) Dabei entfernte sich ein Unfallbeteiligter von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmnern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen Audi, Limousine, mit Kennzeichen AK und auffälligen goldlackierten Felgen handeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache in Wissen unter der Tel.Nr. 02742/9325-0

