FW-M: Kurzschluß im Museum (Isarvorstadt)

München (ots) - Sonntag, 27. November 2022, 09.41 Uhr Mozartstraße Eine Brandmeldeanlage in einer Klinik hat wie so oft einen Alarm an die Integrierte Leitstelle gesendet - meist handelt es sich dabei um einen Fehlalarm. In diesem Fall leistete sie exzellente Arbeit und meldete tatsächlich einen Brand im Keller. Die Einsatzkräfte fuhren routiniert zu der sogenannten "Brandmeldeanlage". Zwei Trupps, ausgerüstet mit ...

mehr