POL-S: Mit Fahrrad die Freitreppe runtergefahren - 12-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 12 Jahre alter Junge hat am Donnerstagabend (09.03.2023) bei einem Unfall am Schlossplatz schwere Verletzungen erlitten. Der 12-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Mountainbike die Freitreppe am Kunstmuseum hinunter, wobei er am Ende der Treppe offenbar die Kontrolle verlor und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind mit schweren Verletzungen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

