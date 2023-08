Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Ziviler Dienstwagen kollidiert mit 13-jährigen Radfahrer - keine Verletzten

Bramsche (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 46-jähriger Polizeibeamter mit einem zivilen Dienstwagen gegen 07:30 Uhr die Osnabrücker Straße in Richtung stadtauswärts. Als der 46-Jährige nach rechts auf das Gelände der Polizei in Bramsche abbog, missachtete er den Vorrang eines 13-jährigen Radfahrers, welcher den dortigen Geh-/Radweg in Richtung stadteinwärts befuhr. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden.

