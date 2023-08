POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeugen nach Beißattacke - Jugendliche und Hund verletzt

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr befuhr eine 25-jährige Osnabrückerin den Heger-Tor-Wall in Richtung Natruper-Tor-Wall. Die Frau beabsichtigte mit ihrem Honda Civic nach rechts in die Dielingerstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Bevorrechtigung eines 22-jährigen Fahrradfahrers, der ebenfalls in Richtung Natruper-Tor-Wall unterwegs war. Der Osnabrücker prallte gegen das Heck des Hondas und zog ...

mehr