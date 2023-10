Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitag, beim Geflügelhof Unterkircher in Ebersbach ereignete.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen 7.00 Uhr. Einer der Beteiligten meldete sich aber erst nachträglich bei der Polizei. Der 33-Jährige teilte mit, dass er mit seinem Auto von Bünzwangen in Richtung Uhingen unterwegs gewesen war. Auf Höhe des Geflügelhofes Unterkircher stand plötzlich ein dunkel gekleideter Mann mit einem Tretroller am Straßenrand. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Fußgänger und dem Auto. Als Fahrer hielt er an und erkundigte sich bei dem jungen Mann, ob er verletzt sei. Dieser verneinte. Er nahm ihn jedoch mit und brachte ihn zum Bahnhof in Uhingen. Von dort wollte der Tretrollerfahrer mit dem Zug weiter nach Eislingen fahren, wo er arbeiten würde. Nachträglich stellte der 33-Jährige jedoch an seinem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro fest. Nun wird der Fußgänger für die Unfallaufnahme gesucht. Der 33-Jährige gab an, dass es sich um einen schlanken Mann zwischen 17 und 20 Jahre handelt, der sogenannte Dreadlocks hatte. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall sowie dem jungen Mann machen können, sich unter Tel. 07161 / 93810 zu melden.

++++++++++++++++++++++++++++2020929

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell