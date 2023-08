Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallverursacher war erheblich alkoholisiert

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Bocholter Straße; Feststellzeit: 19.08.23, ca. 05.30 Uhr;

Ein Zeuge meldete am frühen Samstagmorgen einen auf einem Acker an der Bocholter Straße stehenden Pkw und einen daneben auf dem Boden schlafenden Mann. Bei diesem handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Essen. Er gibt an, auf dem Weg in Richtung Rees gewesen und einem Reh ausgewichen zu sein. Dabei sei er auf den Acker geraten, wo er sich festgefahren habe und auch gegen einen Zaun geraten sei. Der 32-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. (fr)

