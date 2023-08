POL-BOR: Bocholt - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Brauhausgelände an der Kaiser-Wilhelm-Straße; Tatzeit: 18.08.23, ca. 20.30 Uhr; Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Freitagabend den Diebstahl von Kupferrohren. Er hatte auf dem Baustellengelände an der Kaiser-Wilhelm-Straße einen Verdächtigen beim Diebstahl von Kupfer beobachtet und dies der Polizei gemeldet. Polizeibeamte entdeckten in Tatortnähe einen Mann, der sich in einem ...

