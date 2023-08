Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betonklötze und Holzstämme in Gleisbett gelegt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Bahngleise im Bereich des Bahnübergangs Döringer Feld; Tatzeit: 19.08.23, zwischen 00.00 Uhr und 06.25 Uhr;

In der Nacht zum Samstag legten noch unbekannte Täter drei Holzstämme (ca. 40 - 50 cm lang, 15 cm Durchmesser) und zwei Betonklötze (25 und 30 cm lang, 10 und 15 kg schwer) ins Gleisbett der Strecke zwischen Bocholt und Wesel. Die Tatorte befinden sich vom Döringer Feld aus gesehen 100 m in Richtung Dingden und 200 m in Richtung Bocholt. Zu einem Schaden kam es nicht. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn hatte Kenntnis und die Polizeibeamten beseitigten die Gefahrenstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Bocholt (02871) 2990. (fr)

