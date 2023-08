POL-BOR: Bocholt - Eingangstür einer Schule aufgebrochen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Humboldtplatz; Tatzeit: zwischen 17.08.23, 23.00 Uhr, und 18.08.23, 07.00 Uhr; In der Nacht zum Freitag brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Humboldtplatz ein und entwendeten eine Geldkassette. Der oder die Täter hatten mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so in das Haus gelangt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) ...

mehr