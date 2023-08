Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Kleinkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Suderwicker Straße/Liederner Straße;

Unfallzeit: 17.08.23, ca. 21.25 Uhr;

Mit schweren Verletzungen ins Bocholter Krankenhaus eingeliefert wurde am Donnerstagabend ein 17 Jahre alter Kleinkraftradfahrer. Der Isselburger hatte die Liederner Straße in Richtung Suderwicker Straße befahren. Im Einmündungsbereich mit der Suderwicker Straße kam es gegen 21.25 Uhr zur Kollision mit dem Pkw einer 43-jährigen Frau aus Bocholt, die die Suderwicker Straße in Richtung Suderwick befahren hatte. Der Verkehr auf der Suderwicker Straße hat an der Unfallsstelle grundsätzlich Vorfahrt. (fr)

