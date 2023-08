Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Abbiegendem kollidiert

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße;

Unfallzeit: 17.08.2023, 21.45 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie zwei stark demolierte Autos - das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Borken. Gegen 21.45 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Raesfelder die Bundesstraße 70 aus Richtung Weseke kommend in Richtung Raesfeld, um schließlich nach links in die Raesfelder Straße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 61-jährigen Mannes aus Neede. Der Niederländer war auf der Bundesstraße aus Richtung Raesfeld kommend in Richtung Weseke unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Um die Autowracks kümmerten sich Abschleppunternehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell