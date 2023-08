Ahaus (ots) - Tatort: Heek/Ahaus; Tatzeit: 16.08.2023, 16.40 Uhr; Auf der Autobahn 31 in Richtung Norden zwischen Legden/Ahaus und Heek sei ein Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs, meldete am Mittwochnachmittag ein Zeuge der Polizei. In Ahaus trafen Polizisten den mutmaßlich Alkoholisierten an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund drei Promille hindeutete. Erklären ...

